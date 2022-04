Kwiatkowski vyhral Amstel Gold Race o milimetre pred Cosnefroyom

výsledky:



1. Michal Kwiatkowski (Poľ./INEOS Grenadiers) 5:58:10, 2. Benoît Cosnefroy (Fr./AG2R Citroën Team) - rovnaký čas ako víťaz, 3. Tiesj Benoot (Belg./Jumbo-Visma) +12 s, 4. Mathieu van van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix), 5. Alexander Kamp (Dán./Trek-Segafredo), 6. Kasper Asgreen (Dán./Quick-Step Alpha Vinyl Team), 7. Michael Matthews (Aust./BikeExchange-Jayco), 8. Stefan Küng (Švaj./Groupama-FDJ), 9. Marc Hirschi (Švaj./UAE Team Emirates), 10. Dylan Teuns (Belg./Bahrain Victorious) všetci +22

Valkenburg 10. apríla (TASR) - Víťazom nedeľného 56. ročníka holandskej cyklistickej klasiky Amstel Gold Race sa stal Poliak Michal Kwiatkowski z tímu Ineos Grenadiers. Ten trať dlhú 254,1 km s 33 kopcami z Maastrichtu do Valkenburgu zvládol za 5:58:10 h. Rozhodlo sa na záverečných kilometroch, keď sa víťaz odtrhol do úniku spolu s Francúzom Benoitom Cosnefroyom (AG2R Citroën Team). V záverečnom špurte dua musel rozhodnúť až fotofiniš, keď Cosnefroy o milimetre neodolal útoku Poliaka z druhej pozície a ten tak pridal na podujatí druhý triumf po roku 2015.V porovnaní s vlaňajšou edíciou ubudol poltucet stúpaní, no trať sa predĺžila o dvadsať kilometrov. Minuloročný víťaz Wout Van Aert z Belgicka (Jumbo-Visma) sa na štart nepostavil, rovnako ako Slovák Peter Sagan. Trojnásobný majster sveta obliekajúci dres Teamu TotalEnergies na štartovej listine síce pôvodne figuroval, trápia ho však zdravotné problémy a dva dni pred klasikou ho tím stiahol. Svoj posledný ročník v kariére absolvoval Philippe Gilbert (Lotto Soudal), bývalý majster sveta Amstel Gold Race vyhral v rokoch 2010, 2011, 2014 a 2017.