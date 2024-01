Kyrgios naznačil koniec kariéry, uvažuje o práci v médiách

Melbourne 24. januára (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios pripustil, že možno ukončí kariéru. Pred rokom absolvoval operáciu kolena, mal sa vrátiť na vlaňajšom Wimbledone, no tento plán prerušil po tom, ako si poranil zápästie. Počas prebiehajúceho Australian Open pôsobí ako komentátor.



Neúčasť na domácom grandslame oznámil v decembri, naposledy hral na podujatí pred dvoma rokmi. Počas tohtoročného AO uviedol, že kariéra v médiách sa mu zdá čoraz atraktívnejšia. "Pred pár dňami som si sadol so svojím agentom, aby sme sa porozprávali o mojej budúcnosti. Skutočnosť je taká, že istá časť mňa vie, že môj čas v športe sa možno skončil. Nevadí mi to," citovala Kyrgiosa agentúra AFP. Dvadsaťosemročný kontroverzný tenista zároveň úplne vylúčil štart na tohtoročných olympijských hrách v Paríži.



Jeho maximom v rebríčku ATP je trináste miesto z roku 2016. Koniec kariéry naznačil už minulý mesiac, keď priznal, že je "vyčerpaný a unavený", pričom už v minulosti ho trápili duševné problémy.