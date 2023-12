Kyrgios nebude štartovať v Melbourne. Trhá mi to srdce, hovorí

Melbourne 9. decembra (TASR) - Austrálčan Nick Kyrgios sa nepredstaví na úvodnom Grand Slame novej sezóny Australian Open. Dôvodom je kondícia 28-ročného tenistu, ktorý pre zranenie vynechal prakticky celý ročník 2023.



Kyrgios štartoval len na januárovom turnaji v Stuttgarte, kde vypadol v prvom kole. Po ňom absolvoval operáciu kolena a neskôr ho trápili problémy so zápästím. Už minulý mesiac tvrdil, že na to, aby na Australian Open štartoval, by sa museli "zosúladiť hviezdy". "Je to pre mňa veľké sklamanie, ale nebudem môcť súťažiť na Australian Open 2024. Samozrejme, trhá mi to srdce. Mám odtiaľ toľko úžasných spomienok. Naozaj sa chcem vrátiť na vrchol svojej hry a urobiť to správne. Potrebujem trochu viac času," citovala Kyrgiosa agentúra AFP.