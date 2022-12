Kyrgios plánuje hrať v roku 2023 na Roland Garros

Canberra 12. decembra (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios plánuje hrať na budúcoročnom grandslame Roland Garros prvýkrát od roku 2017. Rozhodol sa tak, lebo jeho partnerka chce navštíviť Paríž, hoci on by radšej zostal doma.



Dvadsaťsedemročný Kyrgios sa vo Francúzsku nedostal doteraz ďalej ako do tretieho kola a pred piatimi rokmi skončil už v druhom po prehre s Juhoafričanom Kevinom Andersonom 1:3 na sety.



"Bude dobré, keď si zarobím ešte nejaké peniaze, hoci by som radšej zostal doma. Viem však, že môžem dosiahnuť skvelé výsledky na antuke. Zdolal som na nej Švajčiarov Rogera Federera a Stana Wawrinku a hral som aj finále v portugalskom Estorile," uviedol Kyrgios podľa agentúry DPA.



Austrálčan ešte vlani označil rok Roland Garros za "najhorší grandslam“ a vyzval na "úplné stiahnutie tohto turnaja z kalendára." Dvadsiaty druhý hráč rebríčka ATP dosiahol v tejto sezóne svoj najlepší výsledok na turnajoch veľkej štvorky, keď vo Wimbledone prehral až vo finále s Novakom Djokovičom.