Kyrgios priznal psychické problémy: Väčšina netuší, aký je to život

Sydney 8. novembra (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa priznal, že bojuje s depresiami. Dvadsaťpäťročný hráč je známy búrlivou povahou, často na kurtoch rozbíja rakety, organizácia ATP mu v minulosti nariadila vyhľadať profesionálnu pomoc.



Kyrgios pre periodikum Sunday Telegraph prezradil, že sa cíti osamelý a hektický tenisový život mu spôsobil psychické problémy: "Väčšina ľudí netuší, aké to je byť profesionálny tenista, aký je to osamelý život. Na kurte ste sami, nemáte sa s kým porozprávať a všetko si musíte nechať pre seba."



Podľa jeho slov ho trápi najmä dlhodobé odlúčenie od rodiny a stav mu komplikuje aj jeho povaha. Kým na verejnosti pôsobí ako búrlivák, v súkromí ho trápia depresie: "Raz som bol na turnaji v Šanghaji a zobudil sa o štvrtej popoludní. Iba som ležal v tmavej izbe v posteli a vôbec som nemal chuť odostrieť závesy. Bol som vážne deprimovaný." V rozhovore poukázal na povrchnosť tenisu. Hoci sa v osobnom živote angažuje v charitatívnych projektoch, napríklad sa zviditeľnil pri získavaní peňazí pre obete vlaňajších požiarov v Austrálii, ľudí zaujímajú iba jeho výkony. "Každý na mňa vyvíja tlak, ale nikoho vlastne nezaujíma, kto som. Už som prišiel o radosť z hry, bola to špirála, ktorá ma vťahovala stále hlbšie."



Počas pandémie koronavírusu patril k tým, ktorí vyzývali na zodpovednosť a kritizoval Novak Djokoviča za laxný prístup na jeho turnajoch. Vynechal oba "pandemické" grandslamy v New Yorku a Paríži a dal prednosť rodine. Svoje rozhodnutie si dodatočne pochvaľuje a dokonca sa teší na návrat do súťažného diania: "Pravda, je to úžasné hrať v zaujímavých častiach sveta a merať si sily s najlepšími, mám rád aj tréningy, ale môj život nie je iba o tenise. Som rád, že som mohol stráviť dlhšie obdobie s rodinou, venovať sa svojej nadácii na pomoc deťom a pracovať pre komunitu. Je veľa vecí okrem tenisu, ktoré mám rád."