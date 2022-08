Kyrgios sa nedostavil na súd, pojednávanie odročili na október

Canberra 23. augusta (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios neprišiel v utorok na súdne pojednávanie, kde sa mal zodpovedať z obžaloby z napadnutia expriateľky. Prípad odročili na 4. októbra.



Kyrgios nemal povinnosť zúčastniť sa na utorkovom pojednávaní v Canberre. Na súde ho reprezentoval jeho právny zástupca Michael Kukulies-Smith. Dvadsaťsedemročný tenista sa v týchto dňoch pripravuje v USA na nadchádzajúci grandslamový turnaj US Open, ktorý štartuje v New Yorku 29. augusta.



Dvadsiatyšiesty hráč svetového rebríčka mal v decembri 2021 počas lockdownu napadnúť svoju bývalú priateľku Chiaru Passariovú. Polícia voči nemu vzniesla obvinenia až v júli počas Wimbledonu, kde sa prebojoval do finále dvojhry. Maximálny možný trest v tomto prípade je dva roky väzenia, informovala agentúra AP.