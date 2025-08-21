Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kyrgios sa odhlásil z dvojhry na US Open pre problémy s kolenom

Austrálčan sa mal predstaviť vo Flushing Meadows aj v novom formáte deblovému mixu, no napokon si nezahral s Japonkou Naomi Osakovou.

Autor TASR
New York 21. augusta (TASR) - Záverečný grandslamový turnaj sezóny US Open bude bez austrálskeho tenistu Nicka Kyrgiosa. Tridsaťročný Austrálčan sa odhlásil z podujatia pre problémy s kolenom.

Kyrgios naposledy odohral súťažný zápas vo dvojhre v marci, prednedávnom sa predstavil vo Washingtone vo štvorhre, ale po jednom odohranom stretnutí uviedol, že sa opäť ozvali pretrvávajúce problémy s kolenom.

Austrálčan sa mal predstaviť vo Flushing Meadows aj v novom formáte deblovému mixu, no napokon si nezahral s Japonkou Naomi Osakovou. Vo dvojhre sa naposledy Kyrgios predstavil na US Open v roku 2022 a v tejto sezóne odohral len päť duelov. Informovala agentúra DPA.
