Kyrgios sa podrobil operácii kolena

Melbourne 23. januára (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios uviedol na sociálnej sieti, že urobí všetko pre to, aby sa vrátil po operácii kolena v najlepšej možnej forme. Minuloročný víťaz Wimbledonu prišiel o účasť na úvodnom grandslame sezóny Australian Open, keď vyšetrenie magnetickou rezonanciou odhalilo cystu na kolene v dôsledku roztrhnutia bočného menisku.



"Operácia dokončená. Budem robiť všetko pre to, aby som sa vrátil do svojej najlepšej formy. Tým, ktorí pri mne naozaj stoja a posielajú mi silu, odkazujem: Milujem vás," napísal dvadsaťsedemročný kontroverzný Austrálčan na Instagrame a priložil fotografiu so vztýčeným prostredníkom na nemocničnom lôžku.