Kyrgios sa stal spoluvlastníkom austrálskeho basketbalového klubu

Canberra 12. januára (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa stal spoluvlastníkom miestneho basketbalového klubu South East Melbourne Phoenix.



Kyrgios je basketbalový fanúšik a priatelí sa s majiteľom tímu Romiem Chaudharim. "Milujem víziu, o ktorú sa so mnou podelil. Ja a môj tím sme naozaj ohromení úspechmi organizácie za tak krátky čas. Viem, že môžem urobiť veľa, aby som prispel k rastu franšízy. Špeciálne sa teším na to, keď prídem do South East Melbourne, stretnem sa s tímom či fanúšikmi a budem spolupracovať s mládežou v meste," citovala 27-ročného Austrálčana agentúra AFP.



South East Melbourne je súčasťou 10-člennej austrálskej National Basketball League (NBL), ktorú považujú za jednu z najlepších basketbalových líg na svete. Do skupiny vlastníkov klubu patrí aj basketbalista Los Angeles Clippers John Wall.