Kyrgiosa čaká v auguste súd v kauze napadnutia expriateľky

Londýn 5. júla (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios sa pre obvinenie z napadnutia expriateľky postaví pred súd. Proces sa v jeho rodnej krajine uskutoční 2. augusta, informovala DPA.



Wimbledonský štvrťfinalista a 40. hráč svetového rebríčka ATP mal v decembri 2021 napadnúť svoju bývalú priateľku počas lockdownu. "Ide o vážnu vec, pán Kyrgios je obvinený z domáceho násilia. Celú záležitosť vníma veľmi citlivo a pristupuje k nej s plnou vážnosťou. Keď nadíde správny čas, poskytne médiám svoje stanovisko," vysvetlil Kyrgiosov právny zástupca Jason Moffett.



Dvadsaťsedemročný Kyrgios má v tenisovom svete povesť búrliváka. Naposledy po vzájomnom dueli 3. kola na grandslamovom Wimbledone neušli s Grékom Stefanosom Tsitsipasom pokute. Tsitsipas dostal od organizátorov peňažný trest 10.000 amerických dolárov, Kyrgios musí zaplatiť 4000. Kyrgios postúpil v emóciami nabitom stretnutí do osemfinále po triumfe v štyroch setoch 6:7 (2), 6:4, 6:3 a 7:6 (7) a obaja hráči sa potom vzájomne nešetrili na pozápasových tlačových konferenciách.



Tsitsipas dostal od empajrového rozhodcu Damiena Dumusoisa dvakrát varovanie za odpálenie loptičky, Kyrgios jedno za obscénny slovník. Pre Austrálčana to je už druhá pokuta v priebehu turnaja, prvú vo výške 10.000 dolárov dostal za pľuvanec smerom k divákovi. Stalo sa to ešte počas jeho duelu 1. kola s britským hráčom Paulom Jubbom.