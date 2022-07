Kyrgiosova matka: Zmenil sa a konečne si váži, kde je

Wimbledon 8. júla (TASR) - Austrálsky tenista Nick Kyrgios si konečne váži, kde je, a užíva si život. Uviedla to jeho matka Norlaila po synovom postupe do finále grandslamového turnaja vo Wimbledone. Kyrgiosov semifinálový súper Rafael Nadal zo Španielska odstúpil z podujatia vo štvrtok pre problémy s brušným svalstvom.



Dvadsaťsedemročný Kyrgios sa prvýkrát v kariére dostal do singlového finále grandslamového turnaja, v ktorom sa stretne s víťazom piatkového súboja medzi Srbom Novakom Djokovičom a domácim Britom Cameronom Norriem.



Kyrgios sa nedávno priznal, že mal samovražedné myšlienky, užíval drogy a trpel depresiami. Tie vyplynuli z tlaku na jeho športové výsledky a výkony. "Konečne si začína užívať život, a to aj vďaka jeho priateľke Costeen Hatziovej. Konečne si uvedomuje, kde je. To je na tom to najlepšie. Predtým bolo ťažké prinútiť ho, aby čokoľvek robil. Bol šťastný, že môže celý deň iba sedieť vo svojej izbe a hrať videohry. Boli sme v Pekingu a chceli sme, aby sa s nami prešiel po Čínskom múre. Kto by nešiel? On nie. Bol rád, že sedel vo svojej izbe, a objednával si, čo chcel. To ma znepokojovalo," prezradila Kyrgiosova matka v rozhovore pre periodikum Sydney Morning Herald. Ďalej uviedla, že na Nickovi vidí v súčasnosti veľký rozdiel. Zmenu synovho správania vníma aj cez jeho prezentáciu na sociálnych sieťach: "Teraz chápe, že život sa netočí iba okolo tenisu. Som naozaj šťastná, že sa zmenil."



Napriek jej slovám sa Kyrgios aj vo Wimbledone predviedol ako búrlivák. Po zápase s Grékom Stefanosom Tsitsipasom dostal pokutu 4000 dolárov za obscénny slovník. Bola to jeho druhá pokuta na turnaji, prvú vo výške 10.000 dolárov dostal za pľuvanec smerom k divákovi v stretnutí s Britom Paulom Jubbom. Austrálčana čaká 2. augusta súd pre obvinenie z napadnutia expriateľky, ktorého sa údajne dopustil vlani v decembri.