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Kyrou sa sťahuje zo St. Louis do Washingtonu za McMichaela a Gästrina

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Pravé krídlo tímu St. Louis Blues Jordan Kyrou (25) strieľa počas hokejového zápasu NHL proti Los Angeles Kings v stredu 1. apríla 2026 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Dvadsaťosemročný Kyrou má platnú zmluvu na ďalších päť sezón s priemerným ročným zaťažením platového stropu 8,125 milióna dolárov.

Autor TASR
Washington 24. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Washington Capitals získal v rámci výmeny so St. Louis Blues krídelníka Jordana Kyroua. Opačným smerom putujú útočník Connor McMichael, talentovaný švédsky útočník Milton Gästrin a 16. výber v tohtoročnom drafte.

Dvadsaťosemročný Kyrou má platnú zmluvu na ďalších päť sezón s priemerným ročným zaťažením platového stropu 8,125 milióna dolárov. V uplynulom ročníku nazbieral v drese Blues 18 gólov a 28 asistencií v 72 zápasoch. Trikrát v kariére pokoril hranicu 30 gólov v sezóne.

Veríme, že je ideálnou posilou pre náš tím teraz a aj z dlhodobého hľadiska. Jordan je mimoriadne talentovaný a dynamický ofenzívny hráč, ktorý bude mať okamžitý vplyv na klub. Jeho zručnosti, kreativita a schopnosť vytvárať ofenzívu na elitnej úrovni budú pre náš tím obrovským prínosom,“ uviedol generálny manažér Capitals Chris Patrick.

McMichael zaznamenal v minulej sezóne 46 bodov v 78 zápasoch za Washington. Devätnásťročného Gästrina draftovali Capitals vlani z 37. miesta. Washington má po marcovej výmene dlhoročného obrancu Johna Carlsona do Anaheimu stále k dispozícii aj 18. výber v piatkovom prvom kole draftu.
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