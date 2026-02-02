< sekcia Šport
KYSEĽ: Univerzitný hokej chceme zlepšovať, Česi sú Amerikou v prášku
V relácii TASR TV Šport Tu a Teraz diskutuje Anton Krajčoviech s predsedom ligovej rady univerzitného hokeja Milanom Kyseľom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. februára (TASR) - V septembri sa začala prvá sezóna slovenskej Univerzitnej ligy v hokeji. Predseda ligovej rady tejto súťaže Milan Kyseľ chce ponúknuť možnosť realizácie pre študentov nielen samotným hraním hokeja a do budúcna formát rozšíriť. O vzniku, vízii a plánoch porozprával v relácii ŠPORT Tu a Teraz.
Pozrite si diskusiu s Milanom Kyseľom v televíznom formáte
V súťaži je momentálne päť tímov - konkrétne HK UMB Banská Bystrica, Gladiators TnUAD Trenčín, HC UNIZA Žilina, University Spartacus Košice a Philosophers Nitra. V základnej časti odohrá každý tím po 12 zápasov a najlepšie štyri postúpia do semifinále. „Na začiatku minulého roka sa nám podarilo zorganizovať takzvaný nultý ročník Univerzitného pohára, do ktorého sa zapojili tri univerzitné tímy. Následne sme komunikovali so všetkými univerzitnými hokejovými tímami, ktoré na Slovensku pôsobili, a ponúkli sme im možnosť vzniku, respektíve účasti v Slovenskej univerzitnej hokejovej lige. Všetkých päť oslovených tímov reagovalo pozitívne a v septembri sa odohral historicky prvý zápas univerzitnej hokejovej ligy,“ uviedol Kyseľ. Spomínaný premiérový duel mal úvodné buly 23. septembra o 18.00 h a Žilina v ňom zdolala Košice 4:2.
Univerzitný hokej a šport neponúka podľa Kyseľa možnosť realizácie len samotným hráčom. Okolo ligy si môžu budovať prax aj študenti iných oborov a pomôcť tak projektu, ktorý nie je finančne honorovaný a potrebuje čo najviac dobrovoľníkov. „K štúdiu a budovaniu univerzitného hokeja pristupujeme postupne, krok za krokom. Už teraz sa do fungovania tímov zapája množstvo dobrovoľníkov, prevažne študentov, ktorých hokej priťahuje, chcú sa stotožniť so značkou univerzitného tímu a zaujíma ich celá táto oblasť. Zároveň ide o študentov, ktorí sú zdatní v rôznych profesiách a odboroch. Máme medzi nimi fotografov, žurnalistov, marketérov, fyzioterapeutov, ale aj študentov ďalších smerov. Práve vďaka tomu si môžu v reálnom prostredí overiť a uplatniť teoretické poznatky z praxe,“ povedal Kyseľ.
Vypočujte si rozhovor s Milanom Kyseľom vo forme PODCASTU
Súčasťou univerzitných tímov nemusia byť len študenti z telovýchovných oborov. Cieľom súťaže je dať priestor hokejistom, ktorí sa rozhodli venovať primárne štúdiu. Nemôžu však súčasne pôsobiť v klube v rámci dvoch najvyšších slovenských súťaží. „To, že ide o amatérsku súťaž, však neznamená, že v nej hrajú amatéri v zmysle neskúsených hráčov. Nejde o študentov, ktorí sa len rozhodnú, že si na vysokej škole 'skúsia hokej'. Hráči, ktorí dnes pôsobia v piatich univerzitných tímoch – spolu približne 158 hráčov – sú väčšinou hokejisti, ktorí prešli mládežníckymi kategóriami rôznych klubov po celom Slovensku. V určitej fáze života sa rozhodli pre štúdium na vysokej škole a zároveň chceli pokračovať v hokeji. Univerzitný hokej im ponúka ideálnu kombináciu – môžu študovať a zároveň hrať hokej, pričom tréningový proces aj zápasy sú prispôsobené študijným povinnostiam,“ vysvetlil Kyseľ.
Plánom a ambíciou do budúcna je rozšíriť počet tímov na 8-10 a mať klub aj v hlavnom meste. „Máme cieľ súťaž rozširovať. Päť tímov nie je konečný stav – v strednodobom horizonte sa chceme dostať na osem až desať tímov na Slovensku. To sú momentálne naše hlavné priority spolu s priebežným vyhodnocovaním prvého ročníka – čo fungovalo, s akými problémami sme sa stretli a čo bude potrebné do budúcna zmeniť,“ priblížil Kyseľ. Univerzitný hokej nie je novinkou a má tradíciu v zahraničí, lídrom je Severná Amerika, keďže tamojšia súťaž NCAA je hierarchicky prepojená na vrcholové súťaže vrátane NHL a nezastrešuje len hokej. Kvalitnú úroveň i popularitu však dosahuje aj česká univerzitná liga, ktorá mala premiérový ročník 2019/20. „Najbližšiu inšpiráciu dnes ani netreba hľadať za oceánom. Máme ju veľmi blízko, v Česku. Univerzitná hokejová liga tam funguje už približne šiestu sezónu a pre mňa osobne predstavuje akúsi 'Ameriku v prášku'. Česi odvádzajú výbornú prácu, dokážu pritiahnuť veľkú pozornosť a majú veľmi zaujímavú návštevnosť na zápasoch. Celkový mediálny aj organizačný výstup je na vysokej úrovni. Práve to je pre nás najbližší a najrelevantnejší príklad, z ktorého si môžeme brať inšpiráciu,“ uzavrel Kyseľ.
Pozrite si diskusiu s Milanom Kyseľom v televíznom formáte
V súťaži je momentálne päť tímov - konkrétne HK UMB Banská Bystrica, Gladiators TnUAD Trenčín, HC UNIZA Žilina, University Spartacus Košice a Philosophers Nitra. V základnej časti odohrá každý tím po 12 zápasov a najlepšie štyri postúpia do semifinále. „Na začiatku minulého roka sa nám podarilo zorganizovať takzvaný nultý ročník Univerzitného pohára, do ktorého sa zapojili tri univerzitné tímy. Následne sme komunikovali so všetkými univerzitnými hokejovými tímami, ktoré na Slovensku pôsobili, a ponúkli sme im možnosť vzniku, respektíve účasti v Slovenskej univerzitnej hokejovej lige. Všetkých päť oslovených tímov reagovalo pozitívne a v septembri sa odohral historicky prvý zápas univerzitnej hokejovej ligy,“ uviedol Kyseľ. Spomínaný premiérový duel mal úvodné buly 23. septembra o 18.00 h a Žilina v ňom zdolala Košice 4:2.
Univerzitný hokej a šport neponúka podľa Kyseľa možnosť realizácie len samotným hráčom. Okolo ligy si môžu budovať prax aj študenti iných oborov a pomôcť tak projektu, ktorý nie je finančne honorovaný a potrebuje čo najviac dobrovoľníkov. „K štúdiu a budovaniu univerzitného hokeja pristupujeme postupne, krok za krokom. Už teraz sa do fungovania tímov zapája množstvo dobrovoľníkov, prevažne študentov, ktorých hokej priťahuje, chcú sa stotožniť so značkou univerzitného tímu a zaujíma ich celá táto oblasť. Zároveň ide o študentov, ktorí sú zdatní v rôznych profesiách a odboroch. Máme medzi nimi fotografov, žurnalistov, marketérov, fyzioterapeutov, ale aj študentov ďalších smerov. Práve vďaka tomu si môžu v reálnom prostredí overiť a uplatniť teoretické poznatky z praxe,“ povedal Kyseľ.
Vypočujte si rozhovor s Milanom Kyseľom vo forme PODCASTU
Súčasťou univerzitných tímov nemusia byť len študenti z telovýchovných oborov. Cieľom súťaže je dať priestor hokejistom, ktorí sa rozhodli venovať primárne štúdiu. Nemôžu však súčasne pôsobiť v klube v rámci dvoch najvyšších slovenských súťaží. „To, že ide o amatérsku súťaž, však neznamená, že v nej hrajú amatéri v zmysle neskúsených hráčov. Nejde o študentov, ktorí sa len rozhodnú, že si na vysokej škole 'skúsia hokej'. Hráči, ktorí dnes pôsobia v piatich univerzitných tímoch – spolu približne 158 hráčov – sú väčšinou hokejisti, ktorí prešli mládežníckymi kategóriami rôznych klubov po celom Slovensku. V určitej fáze života sa rozhodli pre štúdium na vysokej škole a zároveň chceli pokračovať v hokeji. Univerzitný hokej im ponúka ideálnu kombináciu – môžu študovať a zároveň hrať hokej, pričom tréningový proces aj zápasy sú prispôsobené študijným povinnostiam,“ vysvetlil Kyseľ.
Plánom a ambíciou do budúcna je rozšíriť počet tímov na 8-10 a mať klub aj v hlavnom meste. „Máme cieľ súťaž rozširovať. Päť tímov nie je konečný stav – v strednodobom horizonte sa chceme dostať na osem až desať tímov na Slovensku. To sú momentálne naše hlavné priority spolu s priebežným vyhodnocovaním prvého ročníka – čo fungovalo, s akými problémami sme sa stretli a čo bude potrebné do budúcna zmeniť,“ priblížil Kyseľ. Univerzitný hokej nie je novinkou a má tradíciu v zahraničí, lídrom je Severná Amerika, keďže tamojšia súťaž NCAA je hierarchicky prepojená na vrcholové súťaže vrátane NHL a nezastrešuje len hokej. Kvalitnú úroveň i popularitu však dosahuje aj česká univerzitná liga, ktorá mala premiérový ročník 2019/20. „Najbližšiu inšpiráciu dnes ani netreba hľadať za oceánom. Máme ju veľmi blízko, v Česku. Univerzitná hokejová liga tam funguje už približne šiestu sezónu a pre mňa osobne predstavuje akúsi 'Ameriku v prášku'. Česi odvádzajú výbornú prácu, dokážu pritiahnuť veľkú pozornosť a majú veľmi zaujímavú návštevnosť na zápasoch. Celkový mediálny aj organizačný výstup je na vysokej úrovni. Práve to je pre nás najbližší a najrelevantnejší príklad, z ktorého si môžeme brať inšpiráciu,“ uzavrel Kyseľ.