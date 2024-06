Kytnár po majstrovskej sezóne predĺžil zmluvu s Rouenom

Rouen 28. júna (TASR) - Slovenský hokejista Milan Kytnár predĺžil zmluvu s francúzskym klubom Rouen Dragons. Tridsaťpäťročný útočník sa v uplynulom ročníku radoval so svojím zamestnávateľom z majstrovského titulu.



Kytnár odohral v základnej časti 41 zápasov, v ktorých nazbieral 33 bodov (8+25). Ďalších šesť štartov pridal v play off so ziskom piatich bodov (1+4). S Rouenom si zahrá opäť aj v základnej fáze Ligy majstrov 2024/2025.