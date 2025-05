Kyziridis odíde z Michaloviec do škótskeho Heart of Midlothian

Michalovce 21. mája (TASR) - Grécky futbalista Alexandros Kyziridis už nebude obliekať dres MFK Zemplín Michalovce. S účastníkom Niké ligy mu v júni vyprší kontrakt a ako voľný hráč odíde do škótskeho tímu Heart of Midlothian.



Kyziridis prišiel do Michaloviec koncom augusta. V najvyššej slovenskej súťaži odohral 25 zápasov a strelil 15 gólov, čo je v histórii klubu najviac v jednej prvoligovej sezóne. „Kyzimu, ktorý sa nezmazateľne zapísal do histórie michalovského futbalu, prajeme na novom pôsobisku veľa úspechov a gólov,“ uviedol klub na svojej oficiálnej webstránke. Dvadsaťštyriročný krídelník podpísal so škótskym prvoligistom trojročnú zmluvu.