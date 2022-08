Kyziridis prestúpil zo Zlatých Moraviec do Debrecínu

Debrecín 9. augusta (TASR) - Grécky futbalista Alexandros Kyziridis prestúpil z FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble do maďarského DVSC Debrecín. Slovenský klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Kyziridis nasledoval kroky krajana Georgiosa Neofytidisa, ktorý v lete takisto zamieril zo Zlatých Moraviec do Debrecínu. Dvadsaťjedenročný krídelník nastúpil za Zlaté Moravce do 63 zápasov, v ktorých dosiahol 11 gólov a 6 asistencií. Klub za neho už medzičasom získal náhradu, keď angažoval 22-ročného indonézskeho krídelníka Egyho Maulanu Vikriho.