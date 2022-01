Kyziridis sa so Zlatými Moravcami dohodol na kontrakte do roku 2023

Zlaté Moravce 26. januára (TASR) - Grécky ofenzívny stredopoliar Alexandros Kyziridis sa s vedením futbalového klubu FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble dohodol na predĺžení zmluvy o 1,5 roka. Nový kontrakt mu tak bude platiť až do roku 2023, informoval fortunaligista na svojej oficiálnej stránke.



Kyziridis na jeseň odohral spomedzi všetkých Zlatomoravčanov najviac minút – 1705. Súperovho brankára prekonal štyrikrát a k tomu pripravil dva presné zásahy pre svojich spoluhráčov. "Kyzi sa v našom klube udomácnil a postupne ukazuje svoju kvalitu. Dnes je to pre nás jeden z kľúčových hráčov ofenzívy. Evidovali sme o jeho služby záujem. Sme veľmi radi, že svoju budúcnosť spojil naďalej s našim klubom. A to aj napriek skromnejším podmienkam. Vážime si, že ďalších 1,5 roka bude súčasťou nášho kádra,“ uviedol generálny manažér Marek Ondrejka.



Kyziridisa si z gréckej ligy vybral hlavný lodivod Ľuboš Benkovský, ktorý mu dal vo ViOn-e prakticky prvú šancu v rámci mužského futbalu. Dvadsaťjedenročný Grék mal dovtedy na konte iba niekoľko minút v drese Volosu. Po ročnej adaptácii sa naplno usadil v slovenskej Fortuna lige. "Som veľmi šťastný, že sme sa dohodli na predĺžení kontraktu. Všetko je tu skvelé. Cítim sa ako doma. Všetci od majiteľa cez vedenie, trénera až po spoluhráčov sú neuveriteľní ľudia. V Zlatých Moravciach som druhý rok. Nesmierne ďakujem každému, kto vo mňa verí. Aj vďaka tomu môžem pokračovať v načatej práci s klubom,“ povedal po predĺžení zmluvy Kyziridis.



Najbližší prípravný duel čaká zverencov trénera Benkovského v sobotu. Na domácej umelej tráve privítajú druholigistu z Podbrezovej o 13.00 h.