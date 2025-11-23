Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
L. Sauer strelil prvý gól v sezóne, Feyenoord ale prehral s Nijmegenom

Na archívnej snímke slovenský futbalový útočník Leo Sauer. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Feyenoord prehral tretí súťažný zápas za sebou a na druhej priečke stráca na lídra PSV Eindhoven šesť bodov.

Autor TASR
Rotterdam 23. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Leo Sauer skóroval za Feyenoord Rotterdam pri prehre 2:4 s Nijmegenom v nedeľňajšom stretnutí 13. kola holandskej Eredivisie na domácej pôde. Devätnásťročný krídelník sa presadil hlavičkou po centri vo štvrtej minúte nadstaveného času prvého polčasu, keď vyrovnal na priebežných 1:1. Otvoril si tak strelecký účet v aktuálnej sezóne. Proti Nijmegenu odohral celé stretnutie.

