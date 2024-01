LA Clippers zdolalo Miami 121:104, vrátil sa Leonard

Sumáre NBA:



New York Knicks - Minnesota Timberwolves 112:106 (23:32, 38:17, 33:29, 18:28)



Najviac bodov: Randle 39, Anunoby 17, Brunson 16 (14 asistencií) - Edwards 35, Towns 29, Gobert 10 (15 doskokov)







Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers 124:121 (41:32, 26:27, 31:32, 26:30)



Najviac bodov: Siakam 36, Barnes 20, Barrett 19 - LeVert 31, Mitchell 26, Allen (11 doskokov), Merrill a Okoro po 16







Houston Rockets - Detroit Pistons 136:113 (31:29, 28:26, 47:25, 30:33)



Najviac bodov: Şengün 26, Ja. Green 22, Eason 17 - Burks 21, Ivey 19, Bogdanovič 14







Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 113:122 (32:25, 30:31, 26:28, 25:38)



Najviac bodov: Antetokunmpo 30 (18 doskokov, 11 asistencií), Lopez a Middleton po 21 - Haliburton 26 (11 asistencií), Mathurin 25 (13 doskokov), Jackson 18







Denver Nuggets - Charlotte Hornets 111:93 (24:18, 25:31, 40:17, 22:27)



Najviac bodov: Murray 25, Porter 22, Jackson 15 - Bridges 26, Miller a Richards po 15







Phoenix Suns - Portland Trail Blazers 109:88 (20:29, 35:18, 31:14, 23:27)



Najviac bodov: Beal 21, Nurkič 18, Metu 14 - Henderson 17, Grant 15, Brogdon a Walker po 10







Utah Jazz - Dallas Mavericks 127:90 (37:26, 25:29, 31:24, 34:11)



Najviac bodov: Fontecchio 24, Clarkson 20 (11 asistencií, 10 doskokov), Markkanen 17 - Dončič 19 (14 asistencií), Hardy 17, Irving 14







Los Angeles Clippers - Miami Heat 121:104 (23:35, 36:23, 36:27, 26:19)



Najviac bodov: Leonard 24, George 23, Powell 22 - Adebayo 21 (15 doskokov), Love 17, Jaquez a Robinson po 15

New York 2. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Clippers zdolali v nočnom zápase NBA Miami Heat 121:104. Do zostavy domácich sa po zranení vrátil Kawhi Leonard, hral prvýkrát od Vianoc. Clippers aj vďaka jeho 24 bodom zaznamenali tretí triumf po sebe.Britský basketbalista O.G. Anunoby odohral po výmene z Toronta svoj prvý zápas za New York Knicks a pomohol svojmu novému klubu zdolať lídra Západnej konferencie Minnesotu 112:106. Zaznamenal 17 bodov, jeho spoluhráč Julius Randle dosiahol osobné maximum 39 bodov.citovala Anunobyho agentúra AP.Anunobyho získali Knicks výmenou za RJ Barretta a Immanuela Quickleya. V drese Toronta obaja debutovali v zápase proti Clevelandu, domáci zvíťazili 124:121. Pascal Siakam zaznamenal 36 bodov, Barrett pridal 19 bodov a deväť doskokov a Quickley mal 14 bodov.Hráči Indiany prerušili 15-zápasovú sériu domácich víťazstiev Milwaukee. Na triumfe 122:113 mal najväčšiu zásluhu Tyrese Haliburton, keď zaznamenal 26 bodov, 11 asistencií a deväť doskokov. Bennedict Mathurin pridal 25 bodov a kariérne maximum 13 doskokov. V drese Bucks zažiaril Jannis Antetokunmpo, pripísal si 30 bodov, 18 doskokov a 11 asistencií a zaznamenal svoj 38. triple-double v kariére a tretí v tejto sezóne.Utah zdolal doma Dallas hladko 127:90, v drese Jazz sa blysol náhradník Jordan Clarkson. Nazbieral 20 bodov, 11 asistencií.