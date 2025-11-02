< sekcia Šport
LA Dodgers obhájili titul vo Svetovej sérii, Blue Jays zdolali 5:4
Blue Jays viedli po tretej smene 3:0 a v siedmej 4:2, ale rozhodujúci duelu nedokázali dotiahnuť do víťazného konca a k tretiemu titulu vo Svetovej sérii (1992, 1993).
Autor TASR
Toronto 2. novembra (TASR) - Bejzbalisti Los Angeles Dodgers obhájili titul vo Svetovej sérii. V rozhodujúcom siedmom finále otočili duel v Toronte a nad domácimi Blue Jays zvíťazili 5:4 v jedenástej smene. Celú sériu tak vyhrali 4:3 na zápasy.
Blue Jays viedli po tretej smene 3:0 a v siedmej 4:2, ale rozhodujúci duelu nedokázali dotiahnuť do víťazného konca a k tretiemu titulu vo Svetovej sérii (1992, 1993). Vo ôsmej a deviatej smene znížili Max Muncy a Miguel Rojas a rozhodujúci bod pre hostí zaznamenal po ďalšom homerune Will Smith.
Dodgers získali už deviaty titul vo Svetovej sérii a ako prví za štvrťstoročie ho dokázali obhájiť. Naposledy sa to podarilo New York Yankees, ktorí vyhrali trikrát v sérii v rokoch 1998 až 2000. Najužitočnejším hráčom finále sa stal japonský nadhadzovač Dodgers Jošinobu Jamamoto.
Blue Jays viedli po tretej smene 3:0 a v siedmej 4:2, ale rozhodujúci duelu nedokázali dotiahnuť do víťazného konca a k tretiemu titulu vo Svetovej sérii (1992, 1993). Vo ôsmej a deviatej smene znížili Max Muncy a Miguel Rojas a rozhodujúci bod pre hostí zaznamenal po ďalšom homerune Will Smith.
Dodgers získali už deviaty titul vo Svetovej sérii a ako prví za štvrťstoročie ho dokázali obhájiť. Naposledy sa to podarilo New York Yankees, ktorí vyhrali trikrát v sérii v rokoch 1998 až 2000. Najužitočnejším hráčom finále sa stal japonský nadhadzovač Dodgers Jošinobu Jamamoto.