Bejzbalisti LA Dodgers triumfovali vo Svetovej sérii

Arlington 28. októbra (TASR) - Bejzbalisti Los Angeles Dodgers triumfovali v zámorskej MLB. V šiestom dueli Svetovej série zdolali Tampu Bay Rays 3:1 a finále play off vyhrali celkovo 4:2 na zápasy. Dodgers sa z trofeje tešili siedmykrát v histórii a premiérovo po 32 rokoch, naposledy ju získali ešte v roku 1988.



Pandémiou poznačená sezóna vyvrcholila na neutrálnej pôde štadióna Globe Life Field v texaskom Arlingtone. V šiestom zápase síce hneď v úvode zaznamenal Kubánec Randy Arozarena homerun a poslal Tampu do náskoku 1:0, v šiestej zmene však Dodgers otočili skóre vo svoj prospech. Prispel k tomu aj Corey Seager, ktorého vyhlásili za najužitočnejšieho hráča (MVP) série. "O tomto som sníval ako chlapec," tešil sa Seager.



Losangeleský tím na tróne vystriedal vlaňajšieho víťaza Washington Nationals. V rokoch 2017 a 2018 LA Dodgers prehrali až vo finále. Tampa Bay ešte nikdy Svetovú sériu nevyhrala, po roku 2008 to bola druhá účasť Rays vo finále vyraďovačky.



Víťazný tím prišiel v ôsmom inningu o Justina Turnera, ktorý sa až v priebehu zápasu dozvedel o pozitívnom výsledku testu na nový koronavírus a museli ho vystriedať. "Nemám žiadne symptómy, cítim sa výborne. Nemôžem uveriť tomu, že teraz nemôžem oslavovať na párty spolu s chlapcami. Ale som mimoriadne hrdý na tento tím a neskutočne šťastný za celé mesto Los Angeles," napísal na sociálnej sieti.