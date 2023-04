LA Kings poslali Hrenáka z prvého tímu späť do ECHL

Los Angeles 24. apríla (TASR) - Vedenie klubu NHL Los Angeles Kings poslalo slovenského hokejového brankára Dávida Hrenáka späť do tímu ECHL Greenville Swamp Rabbits. Namiesto neho povolalo do prvého mužstva amerického brankára Cala Petersena, jeho Ontario Reign vypadlo v play off AHL. Informoval o tom portál sportsforecaster.com.



Kings povolali Hrenáka do prvého tímu pred týždňom. S hráčmi Los Angeles spoločne trénoval a počas play off NHL bol pripravený naskočiť v prípade zranenia. Na zápasovú súpisku "kráľov" sa však nedostal. Vo všetkých doterajších štyroch dueloch série 1. kola proti Edmontonu stál v bránke LA Fín Joonas Korpisalo, ktorému na striedačke kryl chrbát Pheonix Copley.



Dvadsaťštyriročný Hrenák, ktorý vlani odchytal po konci univerzitnej kariéry tri zápasy v AHL, odohral tento ročník v nižšej zámorskej súťaži ECHL. V drese Greenville Swamp Rabbits absolvoval 43 stretnutí, pričom dosiahol 90,6-percentnú úspešnosť zákrokov a mal priemer 2,82 inkasovaného gólu na zápas. Kings ho draftovali v roku 2018 z celkového 144. miesta.