LA Kings povolali pred play off do prvého tímu Hrenáka

Los Angeles 17. apríla (TASR) - Vedenie klubu NHL Los Angeles Kings povolalo slovenského hokejového brankára Dávida Hrenáka do prvého tímu. Informoval o tom portál sportsforecaster.com.



Hrenák dostane šancu trénovať s hráčmi Los Angeles, ktorých čaká séria 1. kola play off proti Edmontonu. Dvadsaťštyriročný Slovák by nemal zasiahnuť do hry. Bude pripravený naskočiť v prípade, ak by sa zranil niektorý z pravidelne chytajúcich brankárov Kings. Podľa informácií The Mayor mal pôvodne túto funkciu plniť Erik Portillo, no napokon Kings dali šancu Hrenákovi. "Králi" pred play off vsádzajú v bránkovisku na dvojicu Pheonix Copley a Joonas Korpisalo, ktorý prišiel do kalifornského tímu pred uzávierkou výmen z Columbusu.



Hrenák, ktorý vlani odchytal po konci univerzitnej kariéry tri zápasy v AHL, odohral celý aktuálny ročník v nižšej zámorskej súťaži ECHL. V drese Greenville Swamp Rabbits absolvoval 43 stretnutí, pričom dosiahol 90,6-percentnú úspešnosť zákrokov a mal priemer 2,82 inkasovaného gólu na zápas. Kings ho draftovali v roku 2018 z celkového 144. miesta.