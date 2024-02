LA Kings prepustili trénera McLellana, tím dočasne povedie Hiller

Los Angeles 2. februára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Los Angeles Kings v piatok prepustil hlavného trénera Todda McLellana. Na jeho miesto dočasne angažoval doterajšieho asistenta Jima Hillera, ktorý povedie tím do konca prebiehajúcej sezóny.



"Toddovi sa chceme poďakovať za jeho tvrdú prácu a oddanosť našej organizácii. Odviedol skvelú prácu, posunul nás dopredu a mal pozitívny vplyv na tím a našu komunitu. Nebolo to jednoduché rozhodnutie, no cítili sme, že v tomto období bola potrebná zmena. Jim je rešpektovaný člen nášho realizačného tímu, ktorý pozná hráčov. Dôverujeme jeho schopnostiam efektívne viesť náš tím," uviedol pre oficiálnu stránku klubu viceprezident a generálny manažér Rob Blake.



McLellan prišiel do LA v roku 2019 a počas štyroch sezón sa s ním dvakrát prebojoval do play off, Kings však v oboch prípadoch skončili už v 1. kole po prehrách s Edmontonom. Predtým viedol štyri roky práve Oilers a v rokoch 2008 až 2015 San Jose.



Päťdesiatštyriročný Hiller prišiel do tímu v júli 2022 ako asistent. Predtým vykonával rovnakú úlohu v New Yorku Islanders (2019-2022), Toronte Maple Leafs (2015-2019) a Detroite Red Wings (2014-2015).



Kings odštartovali sezónu sľubne, no na prelome rokov ich forma výrazne klesla a od 29. decembra vyhrali zo 17 duelov iba tri. V tabuľke Západnej konferencie klesli na 7. miesto. McLellan je šiesty hlavný tréner v NHL, ktorého v prebiehajúcom ročníku prepustili. Pred ním skončili Jay Woodcroft v Edmontone, Dean Evason v Minnesote, Craig Berube v St. Louis, D.J. Smith v Ottawe a Lane Lambert v New Yorku Islanders. Mike Babcock rezignoval na post trénera Columbusu tesne pred štartom tréningového kempu. Stalo sa tak po obvineniach, že narúša súkromie hráčov. Skúsený tréner sa ohradil voči obvineniam, že nútil svojich hráčov, aby mu ukázali fotografie v ich mobiloch a potom ich premietal na veľkej televíznej obrazovke. Prípad vyšetrovalo vedenie NHL i hráčska asociácia NHLPA.