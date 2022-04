LA Lakers prepustili trénera Franka Vogela

Los Angeles 11. apríla (TASR) - Basketbalový klub NBA Los Angeles Lakers prepustil v pondelok trénera Franka Vogela po tom, čo mužstvo v prebiehajúcej sezóne nepostúpilo do play off. Štyridsaťosemročný kouč trénoval Lakers tri sezóny a v ročníku 2019/2020 s ním vyhral majstrovský titul.



Odchod trénera Lakers potvrdili v oficiálnej tlačovej správe. "Je to neuveriteľne ťažké rozhodnutie, ale cítime, že to bolo v tomto bode nevyhnutné. Máme obrovský rešpekt voči Frankovi, ktorý odvádzal dobrú prácu na aj mimo palubovky. Je skvelý tréner a vždy mu budeme vďační za titul v sezóne 2019/2020. Do budúcnosti mu prajeme všetko najlepšie," povedal generálny manažér klubu Rob Pelinka.



V tejto sezóne mali Lakers bilanciu 33 výhier a 49 prehier. Informovala agentúra AFP.