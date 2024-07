LA Lakers začne Emirates Cup v B-skupine, vyzve Phoenix či San Antonio

Zloženie skupín Emirates NBA Cupu 2024



Západná konferencia:



A-skupina: Minnesota Timberwolves, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, Houston Rockets, Portland Trail Blazers

B-skupina: Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz, San Antonio Spurs

C-skupina: Denver Nuggets, Dallas Mavericks, New Orleans Pelicans, Golden State Warriors, Memphis Grizzlies



Východná konferencia:



A-skupina New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Charlotte Hornets

B-skupina: Milwaukee Bucks, Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors, Detroit Pistons

C-skupina: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Washington Wizards

New York 13. júla (TASR) - Vedenie zámorskej basketbalovej súťaže NBA zverejnilo zloženie základných skupín vloženého turnaja Emirates NBA Cup. Obhajcovia trofeje Los Angeles Lakers vyzvú v B-skupine Západnej konferencie Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Utah Jazz a San Antonio Spurs. Druhý ročník turnaja začne 12. novembra.Rovnako ako v minulom ročníku súťaže budú tímy vyžrebované do šiestich skupín po piatich na jedno kolo. Zápasy v skupine sa uskutočnia počas štyroch utorkov (12. novembra, 19. novembra, 26. novembra a 3. decembra) a troch piatkov (15. novembra, 22. novembra a 29. novembra). Štvrťfinále vyraďovacej časti sa bude hrať 10. a 11. decembra. Potom sa turnaj presunie do Las Vegas, kde sa v decembri uskutoční semifinále a finále v T-Mobile Aréne (14. a 17. decembra).