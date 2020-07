LA LIGA: Barcelona uspela v derby, Espanyol zostúpi do druhej ligy

La Liga - 35. kolo:



Betis Sevilla - Osasuna Pamplona 3:0 (2:0)



Góly: 4. G. Rodriguez, 25. Pedraza, 90.+8 Alena





FC Getafe - FC Villarreal 1:3 (0:0)



Góly: 80. Duro – 66. a 85. Cazorla (oba z 11 m), 90.+3 Peňa





FC Barcelona – Espanyol Barcelona 1:0 (0:0)



Gól: 56. L. Suarez, ČK: 50. Fati – 53. Lozano



Barcelona 9. júla (TASR) - Futbalisti FC Barcelona zdolali v stredajšom súboji 35. kola španielskej La Ligy mestského rivala Espanyol 1:0. O víťazstve úradujúceho majstra rozhodol gól Luisa Suareza z 56. minúty. Barcelona stráca z druhého miesta na vedúci Real Madrid jeden bod, líder tabuľky sa môže prenasledovateľovi opätovne vzdialiť na rozdiel štyroch bodov v prípade piatkovej výhry nad Alavesom. Espanyol stratil aj poslednú šancu na záchranu a zostúpi do druhej najvyššej súťaže.Suarez v 56. minúte dorazil loptu do siete po akcii Antoinea Griezmanna a Lionela Messiho a zariadil tak 23. triumf FCB v tejto ligovej sezóne. Oba tímy dohrali zápas iba s desiatimi hráčmi. V 50. minúte putoval predčasne pod sprchy domáci Ansu Fati, ktorý pri výskoku trafil kopačkou Calera do holennej kosti, o tri minúty neskôr ho nasledoval stredopoliar Espanyolu Pol Lozano, ktorý dostal červenú kartu za zákrok na Gerarda Piqueho. Espanyol zostáva po šiestej prehre v sérii na poslednom 20. mieste a definitívne zostúpi do Segundy Division. Do konca sezóny odohrá už iba tri zápasy, pričom na sedemnásty Eibar stráca nedostihnuteľných 11 bodov.Hráči Villarrealu zvíťazili na ihrisku Getafe 3:1. Dva góly hostí strelil z pokutových kopov Santi Cazorla, výhru spečatil v nadstavenom čase Ruben Peňa. Domácim nestačil presný zásah Huga Dura z 80. minúty. Villarreal si poistil piatu priečku v tabuľke, zvýšil náskok pred šiestym Getafe na štyri body.