La Liga odložila duel Vallecana s Oviedom pre nespôsobilý terén

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Vedenie ligy vo svojom prehlásení uviedlo, že v súčasnosti nespĺňa trávnik potrebné kritériá k tomu, aby sa bez problémov mohol uskutočniť zápas.

Autor TASR
Madrid 7. februára (TASR) - Vedenie španielskej La Ligy odložilo sobotňajší ligový duel 23. kola medzi futbalistami Rayo Vallecano a Real Oviedo. Dôvodom k tomuto kroku bol nespôsobilý stav trávnika.

Vedenie ligy vo svojom prehlásení uviedlo, že v súčasnosti nespĺňa trávnik potrebné kritériá k tomu, aby sa bez problémov mohol uskutočniť zápas. Podľa agentúry AFP sa vedenie Vallecana počas týždňa snažilo odvrátiť toto rozhodnutie, ale nepriaznivé počasie im neumožnilo uskutočnenie zápasu v pôvodnom termíne.

Španielska hráčska asociácia (AFE) zároveň podporila hráčov a realizačný tím Vallecana, vo svojom oficiálnom stanovisku poukázali na zlepšenie pracovných podmienok a zároveň kritizovali stav štadióna, trávnika a tréningových zariadení. Podľa ich slov nespĺňa trávnik kritériá k tomu, aby sa na ňom mohli hrať stretnutia najvyššej úrovne.
