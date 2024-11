La Liga odložila pre záplavy zápas medzi Espanyolom a Valenciou

Barcelona 6. novembra (TASR) - Španielska kráľovská futbalová federácia (RFEF) odložila sobotný zápas La Ligy medzi Espanyolom Barcelona a FC Valencia. Dôvodom sú dôsledky ničivých záplav, ktoré postihli východ krajiny.



Prírodná katastrofa si vyžiadala najmenej 219 ľudských životov, takmer všetkých v regióne Valencia. "Toto rozhodnutie súvisí so záplavami, ktoré po sebe zanechali množstvo obetí a početné materiálne škody," sprostredkovala vyhlásenie RFEF agentúra AFP.



Valencia požiadala o odklad zápasu po tom, čo odložili jej predchádzajúci ligový duel s Realom Madrid, ako aj stretnutie prvého kola Copa del Rey v Parla Escuela. "V tejto chvíli je futbal druhoradý. Všetko úsilie by malo smerovať k ľudom, ktorých postihli tragické následky záplav. Práve im by sme chceli vyjadriť sústrasť a hlbokú podporu," uviedol klub.