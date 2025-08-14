< sekcia Šport
La Liga potvrdila Ter Stegena ako dlhodobo zraneneného
Katalánsky klub plánoval využiť absenciu nemeckého brankára na registráciu nových hráčov, pričom by dodržal pravidlá finančnej fair play.
Autor TASR
Madrid 14. augusta (TASR) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona v stredu oznámil, že španielska La Liga potvrdila brankára Marca-Andreho ter Stegena ako dlhodobo zraneného. Klub tak môže zaregistrovať nového brankára Joana Garciu bez porušenia pravidiel finančnej fair play.
„Lekárska komisia La Ligy rozhodla, že zranenie brankára Marca-Andreho ter Stegena spĺňa kritériá dlhodobého zranenia stanované aktuálnymi predpismi. Klub pristúpi vo štvrtok k okamžitému oficiálnemu zaregistrovaniu Joana Garciu,“ citovala agentúra AFP stanovisko FC Barcelona.
Po dvoch sezónach poznačených zraneniami, kapitán „Blaugranas“ Ter Stegen podstúpil operáciu chrbta minulý mesiac. Tridsaťtriročný brankár však až do minulého piatka neposkytol svoje zdravotné údaje, keď sa Barcelona snažila dosiahnuť, aby ho La Liga klasifikovala ako dlhodobo zraneného, čo by klubu umožnilo odpočítať časť jeho platu z oficiálneho mzdového rozpočtu.
Katalánsky klub plánoval využiť absenciu nemeckého brankára na registráciu nových hráčov, pričom by dodržal pravidlá finančnej fair play. Barcelona v lete priviedla na brankársky post 24-ročného Garciu a predĺžila zmluvu s poľským veteránom Wojciechom Szczesným.
