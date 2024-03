La Liga: Valjentova Mallorca zaskočila Gironu a vyhrala 1:0

Sumár - 27. kolo:



RCD Mallorca - FC Girona 1:0 (1:0)

Gól: 33. Copete

/M. Valjent hral do 54. minúty a dostal ŽK/



Atletico Madrid - Betis Sevilla 2:1 (2:0)

Góly: 8. Silva (vlastný), 44. Morata - 62. Carvalho



FC Villarreal - FC Granada 5:1 (3:0)

Góly: 7., 19. a 66. Sörloth, 32. Capoue, 47. Guedes - 90.+1. Corbeanu

Madrid 3. marca (TASR) - Futbalisti Mallorcy senzačne vyhrali v nedeľňajšom zápase 27. kola La Ligy nad Gironou 1:0. Jediný gól za tím so slovenským kapitánom Martinom Valjentom strelil v 33. minúte Jose Copete. Girona je na druhom mieste tabuľky a na pôde papierovo slabšieho súpera nevyužila možnosť znížiť stratu na vedúci Real Madrid.Girona mala dravý vstup do sezóny, no v uplynulých šiestich zápasoch nazberala len sedem bodov. Vedúci Real remizoval v sobotu na pôde Valencie 2:2 a momentálne vedie o sedem bodov. Pätnásta Mallorca mala plný bodový zisk len v druhom z uplynulých deviatich ligových duelov.Atletico Madrid vyhralo nad Betisom 2:1. O víťazný gól sa postaral Alvaro Morata. Jeho tím si tak poistil štvrté miesto pred Athleticom Bilbao, Betis je šiesty a prišiel o sériu piatich duelov bez ligovej prehry.Villarreal vyhral nad Granadou vysoko 5:1 a Alexander Sörloth si pripísal hetrik. Domáci sú v neúplnej tabuľke dvanásti, hosťom patrí osemnásta priečka. Na hranicu zostupu im chýba jedenásť bodov a ťahajú šnúru šiestich zápasov bez víťazstva.