Laas sa na Okolo Slovenska tešil druhýkrát

Výsledky 3. etapy (Banská Bystrica - Žiar nad Hronom, 181,3 km):



1. Martin Laas (Est./Bora-hansgrohe) 4:12:24 h,

2. Sean De Bie (Belg./Bingoal - Wallonie Bruxelles),

3. David Van der Poel (Hol./Alpecin-Fenix),

4. Emmanuel Morin (Fr./Cofidis Solutions Crédits),

5. Jannik Steimle (Nem./Deceuninck QuickStep),

6. Marcel Meisen (Nem./Alpecin-Fenix),

7. Guillame Boivin (Kan./Israel Start-Up Nation),

8. Viačeslav Kuznecov (Rus./Gazprom-RusVelo),

9. Riccardo Stacchiotti (Tal./Vini Zabu-KTM),

10. Jempy Drucker (Lux./Bora-hansgrohe),

19. Lukáš KUBIŠ (SR/Dukla Banská Bystrica) všetci čas ako víťaz,



celkové poradie:



1. Steimle 11:52:31 h,

2. Nico Denz (Nem./Sunweb) rovnaký čas,

3. Shane Archbold (Austr./Deceuninck QuickStep) +14,

4. Andreas Leknessund (Nór./Uno-X) +17,

5. Jasha Sütterlin (Nem./Sunweb) +19,

6. Chad Haga (USA/Sunweb), 7. Drucker,

8. Yves Lampaert (Belg./Deceuninck QuickStep) všetci +22,

9. Jenthe Biermans (Bel./Israel Start-Up Nation),

10. Morten Hulgaard (Dán./Uno-X) +27,

... 45. KUBIŠ +4:27

Žiar nad Hronom 18. septembra (TASR) - Estónsky cyklista Martin Laas vyhral predposlednú 3. etapu 64. ročníka pretekov Okolo Slovenska. Jazdec tímu Bora-hansgrohe sa presadil v hromadnom závere 181,3 km dlhej trasy z Banskej Bystrice do Žiaru nad Hronom. Laas predtým triumfoval aj v prvej poletape v Žiline. Na čele celkovej klasifikácie sa pred sobotňajším vyvrcholením udržal Nemec Jannik Steimle zo stajne Deceuninck-QuickStep, ktorý finišoval piaty.Druhý skončil Belgičan Sean de Bie z Bingoal - Wallonie Bruxelles a tretí Holanďan David van der Poel (Alpecin - Fenix). Zo Slovákov bol v etape najvyššie Lukáš Kubiš z Dukly Banská Bystrica na 19. priečke. Pre domáceho šampióna do 23 rokov je to doposiaľ najlepší výsledok na Okolo Slovenska, v celkovom poradí mu patrí 45. priečka.citoval portál cycling-info.sk slová víťazného Laasa.Piatková kopcovitá etapa ponúkla tri horské i tri rýchlostné prémie s dvoma dlhými stúpaniami na Červenú Studňu a Nevoľné. Na štarte už chýbal Čech Ján Bárta zo zoskupenia Elkov, pretože si v predchádzajúcom priebehu zlomil zápästie. Na prvej horskej prémií na Železnej Breznici bol najrýchlejšie Slovinec Janez Brajkovič, po nej už nasledoval zjazd smerom na Žiar nad Hronom. Defekt v ňom musel riešiť líder pretekov Nemec Jannik Steimle a prepadol sa až do poslednej tretej skupiny so stratou dve minúty na čelo.Pred rýchlostnou prémiou v Žiari sa druhá a tretia skupina spojili, na pomoc Steimlemu sa do nej z prvej vrátili viacerí jazdci Deceuninck-QuickStepu. Prémiu vyhral tesne Belgičan Jenthe Biermans (Israel Start-Up Nation). V následnom stúpaní na Červenú Studňu (20 km, 3,9%) sa oddelilo kvarteto Cyril Lemoine, Mathijs Paasschens, Brian Kamstra a Gabriele Petrelli, za ním sa zakrátko pridalo ďalších 14 jazdcov. Najviac bodov na horskej prémii zobral Holanďan Paasschens, v zjazde však únik pohltil pelotón, v ktorom boli aj dvaja Slováci Lukáš Kubiš a Martin Haring. Zaostávajúca skupina žltého Steimleho strácala už iba minútu a ešte pred métou 100 km sa jej podarilo dotiahnuť sa do "balíka".Únik sa potom podaril pätici Jenthe Biermans, Idar Andersen, Kristjan Hočevar, Andrea Pietrobon a Péter Kusztor, čoskoro si vypracovali až takmer päťminútový náskok. Belgičan Biermans vyhral v dueli vedúcej skupinky šprintérsku prémiu v Žiari a Slovinec Hočevar horskú po stúpaní na Nevoľné, to už sa však usilovnejšie pracujúci pelotón priblížil na rozdiel dvoch minút. Hlavný "balík" sa rozdelil na dve skupiny, z domácich zástupcov zostali v tej prvej iba Kubiš, Juraj Sagan a Ľuboš Malovec.Prvenstvo na ďalšej rýchlostnej prémii v Žiari si zopakoval Biermans. Aj čelná skupina sa potom roztrhala, vpredu už zostal iba osamotený Nór Andersen. V skupine prenasledovateľov zasa aktívne pôsobil tím Sunweb a postupne likvidoval manko lídra. Jeho únik definitívne skončil dva kilometre pred cieľom. Po prudkom stúpaní z Lutily do Žiaru nad Hronom sa v technickom finiši museli jazdci pripraviť aj na prudkú otočku menej ako kilometer pred páskou. Svoje špurtérske kvality rovnako ako v stredu ukázal Laas a dostal sa tak aj do zeleného dresu pre lídra bodovačky.Ďalšie dresy sa nemenili - líder vrchárskej súťaže je Belgičan Kenny Molly, súťaže do 23 rokov Nór Andreas Leknessund a najlepším Slovákom v celkovom poradí zostal Lukáš Kubiš. Najbojovnejším jazdcom 3. etapy sa stal Slovinec Kristjan Hočevar.Preteky vyvrcholia v sobotu záverečnou 4. etapou z Topoľčianok do historického centra Skalice, už v nižšej nadmorskej výške a s traťou šitou pre šprintérov. Merať bude 171,7 km a záverečných 60 sa pôjde prakticky po rovine.