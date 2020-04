Labbadia sa počas pandémie vzdá veľkej časti platu trénera Herthy

Berlín 13. apríla (TASR) - Bruno Labbadia sa počas prerušenia najvyššej nemeckej futbalovej súťaže vzdá veľkej časti svojho platu. Nový tréner Herthy Berlín to uviedol na pondelňajšej tlačovej konferencii, na ktorej ho oficiálne predstavili vo funkcii.



Bundesliga je pre pandémiu nového koronavírusu prerušená od polovice marca a hrať sa nebude minimálne do 30. apríla. "Je to veľké a pozoruhodné gesto," povedal riaditeľ klubu Michael Preetz pre agentúru DPA. Tímy však môžu aspoň trénovať a Labbadia povedie svoju prvú jednotku už v pondelok, zverencov rozdelí na skupiny po troch. V mužstve pôsobí aj slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík.



Hertha vymenovala 54-ročného Nemca vo štvrtok, stal sa už jej štvrtým koučom v tejto sezóne po Antem Čovičovi, Jürgenovi Klinsmannovi a Alexandrovi Nourim. "Som rád, že som tu. Hertha je klub, do ktorého som chcel prísť. Neviem sa dočkať tejto výzvy, z náročnej situácie chceme spoločne vyťažiť čo najviac. Vidím tu veľký potenciál," povedal Labbadia. Berlínu patrí po 25. kole trinásta pozícia a nemá istotu záchrany. Kmeňový hráč klubu je aj ďalší slovenský reprezentant Ondrej Duda, ktorý hosťuje v anglickom Norwichi City.



Labbadia predtým trénoval VfL Wolfsburg, s ktorým v predchádzajúcej sezóne obsadil šiestu priečku v najvyššej súťaži a získal pre tím miestenku v skupinovej fáze Európskej ligy. V lete s ním však "vlci" nepredĺžili zmluvu.