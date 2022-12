Labbadia sa vrátil na lavičku bundesligového VfB Stuttgart

Stuttgart 5. decembra (TASR) - Bruno Labbadia je nový tréner futbalistov VfB Stuttgart. Zmluvu podpísal do júna 2025. Vo funkcii vystriedal dočasného kouča Michaela Wimmera, ktorý post zastával po októbrovom odvolaní Američana Pellegrina Matarazza.



Labbadia už na lavičke Stuttgartu pôsobil v rokoch 2010 až 2013, tím vtedy priviedol do finále domáceho pohára i na šieste miesto v ligovej tabuľke. Jeho zverenci si v tomto období dvakrát vybojovali miestenku do Európskej ligy. Naposledy pôsobil Labbadia vlani v Herthe Berlín.



Stuttgartu patrí momentálne až 16. miesto v 18-člennej tabuľke. Informovala agentúra AP.