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Lachuer sa stal novým trénerom Stade Brest, nahradil zosnulého Roya
Lachuer bol po celý čas Royov asistent a podľa agentúry AFP si zosnulý kouč prial, aby po ňom prebral pozíciu hlavného trénera.
Autor TASR
Paríž 27. júna (TASR) - Julien Lachuer sa stal novým trénerom francúzskeho futbalového klubu Stade Brest. Vo funkcii nahradil Erica Roya, ktorý minulý týždeň zomrel po boji s rakovinou pankreasu.
Lachuer bol po celý čas Royov asistent a podľa agentúry AFP si zosnulý kouč prial, aby po ňom prebral pozíciu hlavného trénera. Štyridsaťdeväťročný bývalý gólman prišiel do klubu ešte ako hráč v roku 2005. Po ukončení kariéry o päť rokov neskôr začal trénovať brankárov a od roku 2022 zastával funkciu asistenta trénera.
Päťdesiatosemročný Roy viedol Brest od začiatku roka 2023. Po svojom príchode zachránil klub v Ligue 1 a v sezóne 2023/2024 ho doviedol k senzačnému tretiemu miestu, ktoré znamenalo historický postup do Ligy majstrov. Brest následne postúpil až do play off o osemfinále, v ktorom ho vyradil neskorší šampión Paríž St. Germain.
Lachuer bol po celý čas Royov asistent a podľa agentúry AFP si zosnulý kouč prial, aby po ňom prebral pozíciu hlavného trénera. Štyridsaťdeväťročný bývalý gólman prišiel do klubu ešte ako hráč v roku 2005. Po ukončení kariéry o päť rokov neskôr začal trénovať brankárov a od roku 2022 zastával funkciu asistenta trénera.
Päťdesiatosemročný Roy viedol Brest od začiatku roka 2023. Po svojom príchode zachránil klub v Ligue 1 a v sezóne 2023/2024 ho doviedol k senzačnému tretiemu miestu, ktoré znamenalo historický postup do Ligy majstrov. Brest následne postúpil až do play off o osemfinále, v ktorom ho vyradil neskorší šampión Paríž St. Germain.