LaCouvee posilou iClinic Bratislava Capitals, Baroš predĺžil zmluvu

Bratislava 19. mája (TASR) - Slovenský hokejový klub iClinic Bratislava Capitals vyriešil brankársku otázku pred novým ročníkom Ice Hockey League (IHL). Mužstvo posilní kanadský brankár Connor LaCouvee a vedenie klubu predĺžilo spoluprácu so Samuelom Barošom. Capitals o tom informovali v stredu v tlačovej správe.



Dvadsaťšesťročný LaCouvee začal minulú sezónu v extraligovej Dukle Trenčín, za ktorú odchytal deväť zápasov. Následne neodolal ponuke zo zámoria, kde chcel zabojovať o šancu v NHL. Vo farmárskej AHL odohral za Tuscon Roadrunners 11 stretnutí. V minulosti chytal v AHL aj za Uticu Comets a Laval Rocket, nastupoval aj v ECHL a získal titul v univerzitnej NCAA (Hockey East Champion).



V tíme Capitals pokračuje Baroš, 27-ročný brankár odchytal v uplynulej sezóne IHL 25 zápasov základnej časti s úspešnosťou zákrokov 90,3 percenta. "S Connorom sme boli spolu v kontakte ešte predtým, ako sa upísal Trenčínu, ale v tej danej chvíli ho jeho zámorský klub ešte nechcel uvoľniť, pričom my sme už nemohli ďalej čakať a dohodli sme sa s Jaredom Coreauom. Je to pohyblivý brankár, ktorý chce na sebe pracovať a neustále sa zlepšovať. Samo Baroš nás hlavne v prvej časti sezóny viackrát podržal a som rád, že u nás zostane aj v ďalšej sezóne," uviedol v tlačovej správe viceprezident klubu Dušan Pašek.