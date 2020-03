Ladislav Vízek má koronavírus, jeho stav sa zlepšuje

Praha 27. marca (TASR) - Bývalého československého futbalového reprezentanta Ladislava Vízka pozitívne testovali na koronavírus. Informoval o tom portál iSport.cz. Pozitívny nález má aj jeho manželka, ktorá však na rozdiel od Vízka nemá žiadne príznaky.



Šesťdesiatpäťročný olympijský víťaz a člen Klubu ligových kanonierov bol najskôr presvedčený, že prechladol na bicykli. "Týždeň som bol doma a mal som horúčky. Žil som v domnienke, že som prechladol. Sem tam sa príznaky podobali koronavírusu, ale človek si to nechce priznať," uviedol Vízek. Keď sa začal cítiť lepšie, dozvedel sa, že nákazu zistili u jeho kamaráta. "V stredu mi volala epidemiologička. Okamžite mi odobrali krv a druhý deň mi prišla smutná správa, že som pozitívny."



Bývalý útočník má najhoršie za sebou a cíti sa lepšie. "Ale poznal som, že pre starších ľudí to nie je žiadna zábava. Úprimne mám o nich strach. Ja mám 65 rokov, tiež som v ohrozenej skupine, ale športujem, každý deň sa hýbem. Zrejme aj preto nemám dramatický priebeh, asi je na môj koniec ešte skoro."



Úplne zdravý však ešte nie je. Stále má kašeľ, lieči sa vitamínmi. "Schudol dom deväť kilogramov, nie je to nič príjemné. Je to ako na hojdačke. Neskutočne protivný bacil. Chvíľu je vám dobre, potom zasa zle," dodal Vízek.



V Českej republike je aktuálne 2279 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, podľahlo jej deväť ľudí.