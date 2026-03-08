< sekcia Šport
Laegreid vyhral preteky s hromadným štartom v Kontiolahti
Slovensko v súťaži nemalo svoje zastúpenie.
Autor TASR,aktualizované
Kontiolahti 8. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Sturma Holm Laegreid zvíťazil v pretekoch Svetového pohára s hromadným štartom na 15 km v Kontiolahti. Vo fínskom stredisku sklopil všetkých 20 terčov a triumfoval s náskokom 16,5 s pred Francúzom Ericom Perrotom, ktorý si upevnil vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu a získal v predstihu malý glóbus za „mass".
Tretí skončil ďalší Nór Vetle Sjaastad Christiansen (+24,1). Slovensko v súťaži nemalo svoje zastúpenie. Laegreid slávil prvé víťazstvo v tejto sezóne a celkovo 17. v kariére. V historických tabuľkách sa posunul na ôsme miesto, o ktoré sa delí s Nemcom Frankom Ullrichom. Zároveň prerušil úspešnú sériu Perrota, ktorý nenašiel premožiteľa v predchádzajúcich troch pretekoch.
Po úvodných dvoch ležkách bol na čele Francúz Emilien Jacquelin, ktorý vybielil všetky terče a bol rýchly aj v bežeckej stope. Na úvodnej stojke však spravil dve chyby a klesol na deviatu priečku. Na čelo sa vyhupol Perrot, za ním išli Laegreid a Francúz Fabien Claude. Na druhej stojke však Perrot minul posledný terč a Laegreid, ktorý strieľal čisto, si už víťazstvo nenechal ujsť. Naposledy stál v SP na najvyššom stupienku vlani v marci na domácej pôde na Holmenkollene.
8. kolo SP v biatlone v Kontiolahti:
muži - preteky na 15 km s hromadným štartom:
1. Sturla Holm Laegreid (Nór.) 34:39,7 min (0), 2. Eric Perrot (Fr.h) +16,5 s (1); 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Nór.) +24,1 (1), 4. Johan-Olav Botn (Nór.) +28,4 (2); 5. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +32,0 (2), 6. Martin Uldal (Nór.) +36,4 (1); 7. Philipp Nawrath (Nem.) +37,5 (1), 8. Andrejs Rastorgujevs (Lot.) +41,9 (1), 9. Emilien Jacquelin (Fr.) +50,2 (2),10. Johannes Dale (Nór.) +52,1 (2)
Celkové poradie SP (po 16 súťažiach):
1. Perrot 999 bodov, 2. Tommaso Giacomel (Tal.) 797, 3. Sebastian Samuelsson (Švéd.) 723, 4. Botn 707, 5. Laegreid 569, 6. Dale 563
preteky s hromadným štartom (3):
1. Perrot 240 bodov, 2. Botn 146, 3. Campbell Wright (USA) 144, 4. Christiansen 130, 5. Giacomel 120, 6. Laegreid 119
