Laegreid vyhral stíhačku a zvýšil náskok na čele celkového poradia

stíhačka mužov:



1. Sturla Holm Laegreid 29:53,0 min (0), 2. Tarjei Bö (obaja Nór.) +18,9 s (1), 3. Tommaso Giacomel (Tal.) +24,0 (2), 4. Martin Uldal (Nór.) +39,0 (1), 5. Jakov Fak (Slovin.) +46,9 (1), 6. Johannes Thingnes Bö (Nór.) +47,9 (3), 7. Eric Perrot +1:29,4 (2), 8. Quentin Fillon Maillet (obaja Fr.) +1:32,2 (1), 9. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +1:48,7 (2), 10. Niklas Hartweg (Švaj.) +1:57,2 (2), ... 49. Tomáš SKLENÁRIK (SR) +5:20,5 (2)



celkové poradie (po 14): 1. Laegreid 854 b, 2. J. T. Bö 806, 3. Perror 585, 4. Emilien Jacquelin (Fr.) 567, 5. T. Bö 553, 6. Samuelsson 549, ... 77. SKLENÁRIK 2



poradie disciplíny (po 4): 1. J. T. Bö a Laegreid po 290 b, 3. Perrot 195, 4. Jacquelin 194, 5. T. Bö 181, 6. Samuelsson 159

Anterselva 26. januára (TASR) - Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid triumfoval v nedeľňajších stíhacích pretekoch 6. kola Svetového pohára v talianskej Anterselve. Ako jediný z favoritov trafil všetkých dvadsať terčov a do cieľa prišiel v čase 29:53,0 minúty. Druhý skončil jeho krajan Tarjei Bö s jednou chybou a mankom 18,9 sekundy a tretí finišoval Talian Tommaso Giacomel s dvoma chybami a stratou 24 sekúnd.Do pretekov vyštartoval ako prvý Tarjei Bö s minimálnym náskokom štyri desatiny sekundy pred Laegreidom a 2,6 pred Giacomelom. Trojica sa udržala na čele aj po prvej ležke, no do vedenia išiel Laegreid. Zo štvrtého miesta ich stíhal Johannes Thingnes Bö. Líder zostal na čele aj po druhej ležke a za ním išli rovnako čistí bratia Böovci, taliansky pretekár raz minul a prepadol sa na šieste miesto. Jediný slovenský zástupca Tomáš Sklenárik minul na oboch položkách jeden terč a išiel na 49. pozícii.Laegreid pokračoval bez chyby aj po prvej stojke a na čele mal náskok 18 sekúnd pred Giacomelom, ktorý mal na konte už dve chyby. Tarjei Bö s jednou klesol na tretiu pozíciu a jeho brat Johannes Thingnes už s troma vypadol z boja o prvé miesto. Laegreid zvládol aj poslednú položku a išiel si osamotený pre triumf. Giacomel v záverečnom kole bojoval s Tarjeiom Böom o druhé miesto, no dochádzali mu sily a jeho súper ho predbehol. Tridsaťšesťročný Nór tak v Anterselve, kde oznámil, že po prebiehajúcej sezóne ukončí kariéru, skončil prvý v šprinte a druhý v stíhačke i štafetách.Sklenárik zvládol stojky bez chyby, ale dopredu sa neposunul a skončil na 49. mieste so stratou 5:20,5 minúty na víťaza.Laegreid zvýšil náskok na čele celkového poradia, pred svojím krajanom Johannes Thingnes Bö má k dobru 48 bodov, tretí Eric Perrot z Francúzska stráca až 269 b. Poradie disciplíny vedú Laegreid s J. T. Böom s počtom 290 bodov.