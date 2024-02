Laegreid získal zlato v šprinte tesne pred obhajcom J.T. Böom

MS v Novom Meste na Morave - šprint mužov na 10 km:



1. Sturla Holm Laegreid 25:23,9 min (0),

2. Johannes Thingnes Bö +3,5 s (1),

3. Vetle Sjaastad Christiansen (všetci Nór.) +18,6 (1),

4. Eric Perrot (Fr.) +28,9 (1),

5. Sebastian Samuelsson (Švéd.) +36,6 (0),

6. Tarjei Bö +37,5 (2),

7. Johannes Dale (obaja Nór.) +38,2 (2),

8. Quentin Fillon Maillet +40,7 (1),

9. Emilien Jacquelin (obaja Fr.) +55,4 (1),

10. Martin Ponsiluoma (Švéd.) +1:03,3 (2), ...

72. Tomáš SKLENÁRIK +4:23,3 (3),

87. Damián CESNEK +5:48,3 (3),

92. Matej BADÁŇ (všetci SR) +6:06,2 (4)

Nové Mesto na Morave 10. februára (TASR) - Nórsky biatlonista Sturla Holm Laegreid získal zlato v šprinte na 10 km na majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave. V sobotňajších pretekoch predviedol čistú streľbu a zvíťazil s tesným náskokom 3,5 sekundy pred svojím krajanom a obhajcom titulu Johannesom Thingnesom Böom. Nórske pódium doplnil Vetle Sjaastad Christiansen so stratou 18,6 sekundy. Z trojice slovenských reprezentantov skončil najvyššie na 72. mieste Tomáš Sklenárik s mankom 4:23,3 minúty na víťaza.Dvadsaťšesťročný Laegreid získal šieste zlato z majstrovstiev sveta a tretie v individuálnych disciplínach. Pred troma rokmi vyhral v Pokljuke vytrvalostné preteky a preteky s hromadným štartom.Najväčší favorit, obhajca a líder celkového poradia Svetového pohára J. T. Bö od úvodu potvrdzoval skvelú bežeckú formu a i keď minul na ležke jeden terč, stále mal namierené za zlatom. Stojku zvládol čisto a do cieľa prišiel s náskokom 34 sekúnd pred svojím bratom Tarjeiom, ktorý dovtedy viedol. Z ďalších pretekárov ho reálne ohrozovali len jeho krajania, stopercentný Švéd Sebastian Samuelsson, ktorý však zaostával v behu, a Eric Perrot. Francúzsky pretekár po ležke viedol, no raz chyboval na stojke a to ho stálo medailu. Po ňom vyštartoval Laegreid, ktorý taktiež zvládol prvú položku čisto a zaradil sa o 2,6 sekundy za Perrota. Na rozdiel od neho však sklopil všetky terče aj na stojke, z ktorej vybehol s náskokom 7,9 sekundy pred J. T. Böom a záver sľuboval veľký súboj o zlato. Na poslednom medzičase prišiel o náskok a tesne strácal, no na finiš si nechal dostatok síl a v cieli bol o 3,5 sekundy rýchlejší pred Böom. Christiansen stratil 18,6 sekundy, za ním skončili Perrot, Samuelsson a Tarjei Bö.Slovenským reprezentantom sa nedarilo na strelnici. Tomáš Sklenárik i Damián Cesnek spravili po tri chyby a obsadili 72. respektíve 87. miesto. Matej Badáň minul o terč viac a skončil na 92. priečke.