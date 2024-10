Lafreniere podpísal s Rangers sedemročnú zmluvu

New York 26. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Alexis Lafreniere sa dohodol s New Yorkom Rangers na predĺžení spolupráce. S klubom NHL podpísal novú sedemročnú zmluvu v celkovej hodnote 52,15 miliónov dolárov. Dvadsaťriročný krídelník tak v priemere ročne zarobí 7,45 milióna USD.



Lafreniere má ešte rok platný kontrakt, ktorý mu od augusta 2023 vynášal v priemere 2,33 milióna dolárov za sezónu. Nová zmluva začne platiť od ročníka 2025/2026 a vyprší v roku 2032. Kanadský útočník bol v roku 2020 jednotkou draftu a okamžite sa presadil do prvého mužstva "jazdcov." V nováčikovskej sezóne odohral 56 zápasov a získal 21 bodov.



V priebehajúcom ročníku zaznamenal štyri góly a tri asistencie v siedmich dueloch. Lafreniere v minulej nazbieral 57 bodov (28+29) a v 16 zápasoch play off dosiahol osem gólov a šesť asistencií, čím pomohol Raangers k postupu do finále Východnej konferencie. Informovala o tom oficiálna stránka nhl.com.



S národný tímom získal zlato na juniorských MS 2020 v Česku. Kanade pomohol aj k triumfu na Hlinka Gretzky Cupe v roku 2018.