Lafreniere sa dohodol s NY Rangers na novom dvojročnom kontrakte

New York 24. augusta (TASR) - Kanadský hokejista Alexis Lafreniere sa dohodol s klubom NHL New York Rangers na predĺžení spolupráce. Dvadsaťjedenročný útočník podpísal nový dvojročný kontrakt, ktorú mu vynesie v priemere 2,325 milióna dolárov za sezónu. Informoval o tom web TSN.ca.



Lafreniere, ktorý bol v roku 2020 draftová jednotka, má za sebou tri sezóny v drese "jazdcov". V tej minulej zaznamenal 39 bodov (16+23) v 81 zápasoch základnej časti, v siedmich dueloch série 1. kola play off proti New Jersey nebodoval. Po konci sezóny mu vypršala trojročná nováčikovská zmluva a stal sa obmedzeným voľným hráčom.



Kanadský krídelník reprezentoval svoju krajinu na dvoch juniorských MS, v roku 2020 jej pomohol 10 bodmi (4+6) v piatich zápasoch k zisku titulu a zároveň dostal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča šampionátu.