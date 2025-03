Lägreid zvíťazil v stíhačke v Osle a má veľký i malý glóbus

Oslo 22. marca (TASR) - Nórsky biatlonista Sturla Holm Lägreid získal veľký krištáľový glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári 2024/25. V sobotu zvíťazil v záverečných šiestich stíhacích pretekoch sezóny na domácom podujatí v Osle-Holmenkollene a vybojoval si aj malý glóbus za triumf v disciplíne. Dvadsaťosemročný Lägreid sa tešil z celkového prvenstva prvýkrát v kariére.



Lägreid ani raz neminul a v cieli mal náskok 15,5 sekundy pred krajanom a súperom v boji o oba glóbusy Johannesom Thingnesom Böom, ktorý urobil tri chyby. Tretí prišiel do cieľa Francúz Quentin Fillon Maillet s mankom 23,9 s a jednou minelou. Jediný Slovák v štartovom poli Jakub Borguľa obsadil 57. miesto s piatimi chybami a stratou 6:37,0 min.



Súťaž o malý glóbus v stíhačke priniesla mimoriadnu drámu, Lägreid i Bö mali napokon po šiestich pretekoch identický počet bodov 430. O celkovom triumfe Lägreida tak rozhodlo to, že zvíťazil v troch v stíhačkach v sezóne a J.T. Bö iba v dvoch. Bö sa tak vo svojej záverečnej sezóne v kariére nedočkal tretieho malého glóbusu za stíhačku v sérii a štvrtého celkovo. Lägreid získal druhý malý glóbus za stíhačku v kariére, predtým sa tešil už v roku 2021.



Bö odštartoval do pretekov po triumfe v šprinte s náskokom 25,7 s, no už na prvej streľbe v ľahu minul. To isté zopakoval aj na druhej položke a prenechal líderskú pozíciu Lägreidovi. Na prvej stojke obaja Nóri neminuli a na štvrtú položku prišli spoločne. Lägreid po štvrtýkrát vyčistil terč, no Bö zaváhal posledným výstrelom a na záverečnom kole mohol sledovať už iba chrbát protivníka.



Borguľa mal prvú streľbu bezchybnú, no na druhej sa dvakrát pomýlil. V stoji mal bilanciu 1+2 a do cieľa prišiel ako posledný z tých, čo sa postavili na štart.