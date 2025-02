Lahm by rád zastával funkciu vo vedení Bayernu: Viem si to predstaviť

Mníchov 15. februára (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Philipp Lahm si vie predstaviť návrat do Bayernu Mníchov. V rozhovore pre bavorské noviny Abendzeitung prezradil, že by rád pôsobil v niektorej z funkcií vo vedení klubu.



Dnes už 41-ročný Lahm strávil v Bayerne celú hráčsku kariéru okrem dvojročného hosťovania v Stuttgarte. Niekoľko rokov nosil kapitánsku pásku mníchovského klubu, s ktorým vybojoval 21 trofejí vrátane treble v sezóne 2012/2013. "Určite si viem predstaviť nejakú funkciu vo vedení, aj v FC Bayern. Musel by som sa do tej role vžiť, ale vplyv a spoločenskú zodpovednosť som si dosiaľ užíval. Uvidíme, čo sa stane," uviedol Lahm, ktorý bol šéfom organizačného výboru uplynulých ME v Nemecku.



Kapitán majstrov sveta z roku 2014 poznamenal, že by nebol jediný: "Je to dôležité a vždy Bayern charakterizovalo, že hráčske osobnosti sa integrujú do klubu, aby mal manažment športovú odbornosť. Ako to pred desaťročiami urobili Franz Beckenbauer, Uli Hoeness a Karl-Heinz Rummenigge a stále to tak je." Lahm dodal, že práve z takého dôvodu by rád spolupracoval so svojimi bývalými spoluhráčmi Bastianom Schweinsteigerom a stále aktívnymi Thomasom Müllerom či Manuelom Neuerom: "S Bastianom, Thomasom a Manuelom som strávil veľa času. Boli sme kolegiálni a lojálni. Navzájom sme sa dopĺňali i podporovali."