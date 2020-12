Lahm by sa mohol stať turnajovým riaditeľom ME 2024 v Nemecku

Berlín 10. decembra (TASR) - Bývalý nemecký reprezentant Philipp Lahm by sa mohol stať turnajovým riaditeľom futbalových ME 2024, ktoré sa uskutočnia v Nemecku. Uviedol to tamojší zväz DFB po dohodnutí spoločného postupu s Európskou futbalovou úniou (UEFA).



Tridsaťsedemročný Lahm bol aj ambasádorom pri kandidatúre Nemecka na usporiadanie šampionátu. "Veľké podujatie potrebuje profesionálne zastrešení. Spoločná iniciatíva DFB a UEFA poskytne primeranú základňu," citovala agentúra DPA stanovisko zväzu.