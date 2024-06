Lahm je spokojný s doterajšou organizáciou turnaja

Berlín 21. júna (TASR) - Riaditeľ futbalových ME Philipp Lahm vyjadril spokojnosť s doterajšou organizáciou turnaja v Nemecku. Majster sveta z roku 2014 zároveň požiadal o pochopenie pre prípadné drobné komplikácie, ktoré sa na podujatí môžu vyskytnúť.



V prvom týždni turnaja mnohí fanúšikovia kritizovali najmä prepravu na jednotlivé zápasy. Pod paľbou kritiky sa ocitlo mesto Gelsenkirchen. "Samozrejme, že existujú veci, ktoré by sme mohli urobiť lepšie. Pokiaľ ide o dopravu, tak jednoducho je tam veľa ľudí a nie vždy je možné presunúť ich v čo najkratšom čase. Každý by mal pochopiť, že nie všetko funguje dokonale," uviedol Lahm podľa agentúry DPA.