Lahoz udelil rekordných 15 žltých kariet, Martinez: Najhorší rozhodca

Lusail 10. decembra (TASR) - Španielsky rozhodca Antonio Mateu Lahoz sa v piatok postaral o nový rekord futbalových MS. V emóciami nabitom štvrťfinále medzi Holandskom a Argentínou (3:4 v rozstrele z 11 m) udelil až 15 žltých kariet, čo je podľa agentúry DPA najviac v jednom dueli v histórii svetových šampionátov.



Argentínsky kapitán Lionel Messi sa po zápase tešil z vydretého postupu do semifinále, zároveň však v televíznom rozhovore podrobil kritike výkon španielskeho arbitra. "Nemôžem povedať, čo si myslím. Nechcem sa baviť o rozhodcovi, pretože vás za to hneď napomenú alebo potrestajú, ale myslím si, že ľudia sami videli, čo sa stalo. FIFA sa na to musí pozrieť. Nemôže dať rozhodcovi do rúk takýto dôležitý zápas, keď na to nemá," citovala Messiho agentúra AFP. Pridal sa aj hrdina rozstrelu, brankár Emiliano Martinez, ktorý zneškodnil dva pokusy "oranjes": "Šialené. Je arogantný, najhorší rozhodca na turnaji."



Vystúpenie Lahoza vo štvrťfinále sa nepozdávalo ani jeho nemeckému kolegovi Patrickovi Ittrichovi. Podľa neho mal v 89. minúte vylúčiť Argentínčana Leandra Paredesa i Holanďana Virgila van Dijka. "Paredes urobil dva priestupky na kartu. Najprv fauloval a potom napálil loptu na striedačku súpera. Mali preto nasledovať dve žlté a červená karta. Vzápätí pribehol z 80 metrov van Dijk a vrazil do neho. Nezáleží na tom, či to urobil hrudníkom alebo rukami. Bola to hrubosť a podľa mňa mala rovnako nasledovať červená karta. Rozhodcovi sa hra vymykala spod kontroly," vyhlásil nemecký arbiter Ittrich v televíznom vysielaní.