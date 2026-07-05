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Laidlow stanovil najlepší čas na svete na dlhom triatlone v Rothe

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Dvadsaťsedemročný pretekár zvládol 3,86 km plávania, 180 km na bicykli a maratón (42,195 km) za sedem hodín 21 minút a štyri sekundy.

Autor TASR
Berlín 5. júla (TASR) - Francúz Sam Laidlow stanovil najlepší čas na svete na dlhom triatlone na podujatí Challenge Roth v Bavorsku. Dvadsaťsedemročný pretekár zvládol 3,86 km plávania, 180 km na bicykli a maratón (42,195 km) za sedem hodín 21 minút a štyri sekundy.

Predchádzajúce maximum stanovil Kristian Blummenfelt v apríli na podujatí Ironman Texas časom 7:21:24 h. Nórsky favorit skončil v nedeľňajších pretekoch druhý, na Laidlowa stratil 5:20 minút. Tretí bol domáci Rico Bogen.

V dlhom triatlone sa nepoužíva termín svetový rekord, keďže každá trať je iná. Informovala agentúra dpa.
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