Laine nepomôže Montrealu 2 - 3 mesiace,Reinbacher bude chýbať pol roka

Montreal 2. októbra (TASR) - Fínsky hokejista Patrik Laine bude pre zranenie kolena chýbať Montrealu Canadiens dva až tri mesiace. Klub NHL zároveň oznámil, že útočník nebude potrebovať operáciu. V prípravnom zápase s Torontom (1:2) sa zranil aj obranca David Reinbacher, ktorý podstúpil chirurgický zákrok ľavého kolena a bude sa zotavovať približne pol roka. V klube pôsobí aj slovenský krídelník Juraj Slafkovský.



Laineho zasiahol do kolena v prvej tretine útočník Cedric Pare. Pri odchode do šatne potreboval pomoc od spoluhráčov. Habs informovali, že má natiahnuté väzy v kolene. Montreal získal dvadsaťšesťročného fínskeho krídelníka v lete s výberom v druhom kole draftu 2026 výmenou za obrancu Jordana Harrisa.



"Neboli sme si istí, či to budú dobré správy, ale určite je to lepšie, ako mnohí z nás očakávali. Stále je to však dlhá doba. Dúfam, že sa o dva mesiace dokáže vrátiť a pomôže tímu. My sa ho budeme snažiť podporiť a ukázať mu, že je súčasťou tímu," uviedol obranca David Savard podľa oficiálnej stránky nhl.com.



Laine sa stal v roku 2016 draftovou dvojkou. Vybral si ho Winnipeg, odtiaľ putoval po štyroch rokoch do Columbusu. V úvodných štyroch ročníkoch v NHL nastrieľal zakaždým minimálne 28 gólov a v sezóne 2017/2018 zažiaril 44 gólmi. V základnej časti nazbieral v 480 dueloch celkovo 388 bodov (204+184), v play off pridal 24 stretnutí a 16 bodov (8+8). V minulej sezóne odohral iba 18 zápasov s bilanciou 6+3, pretože ho z hry vyradila zlomenina kľúčnej kosti. V januári potom vstúpil do asistenčného programu NHL a hráčskej asociácie NHLPA na liečbu mentálneho zdravia či závislosti od návykových látok. Ešte dve sezóny mu bude platiť štvorročný kontrakt v celkovej sume 34,8 milióna amerických dolárov.



Devätnásťročný Reinbacher sa dostal do kolízie s obrancom Marshallom Rifaiom. Krátko na to odišiel s bolesťami kolena do šatne. Canadiens draftovali Rakúšana v minulom roku z celkového piateho miesta. Väčšinu uplynulej sezóny hral vo Švajčiarsku, keď obliekal dres EHC Kloten. Stihol však odohrať aj 11 duelov na farme Lavalu v AHL a pripísal si dva góly a tri asistencie.