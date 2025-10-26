< sekcia Šport
Laine podstúpil operáciu, Montrealu bude chýbať 3-4 mesiace
Dvadsaťsedemročný spoluhráč Juraja Slafkovského sa zranil 17. októbra vo víťaznom zápase s Nashvillom Predators (3:2 pp).
Autor TASR
Montreal 26. októbra (TASR) - Fínsky hokejový útočník Patrik Laine absolvoval operáciu brušného svalstva a svojmu tímu NHL Montreal Canadiens bude chýbať tri až štyri mesiace. V sobotu to oznámil kanadský klub profiligy.
Dvadsaťsedemročný spoluhráč Juraja Slafkovského sa zranil 17. októbra vo víťaznom zápase s Nashvillom Predators (3:2 pp). Laine v tejto sezóne odohral päť zápasov, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu.
Druhý muž draftu 2016 vstúpil do NHL v drese Winnipegu Jets, potom hral za Columbus Blue Jackes a Canadiens. V 537 dueloch nazbieral 422 bodov za 224 gólov a 198 asistencií. Ďalších 17 bodov (8+9) pridal v 26 dueloch play off.
